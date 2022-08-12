В Челябинске начнут сдавать в аренду бесхозные сады

В городе решили провести ревизию в СНТ

В Челябинске впервые начали работу с заброшенными участками на территориях садовых товариществ. Составлен список из 18 участков, от которых жители отказались сами. Эти сады планируют сдавать в аренду. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила глава города Наталья Котова на своей странице в соцсети.

Бесхозные участки находятся на территориях СНТ «Янтарь», «Тракторосад-3», «Авиатор-2», «Полет-2», «Строитель-2» и «Челябинский механический завод». В ближайшее время их выставят на аукционы, чтобы сдавать в аренду. Цены обещают установить приемлемые.

«Но на этом не остановимся. Совместно с председателями СНТ города планируем провести полную ревизию заброшенных участков, чтобы реализовать их тем, кто хочет иметь сад в черте города», — добавила Наталья Котова.

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