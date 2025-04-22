В Челябинске начнут отключать отопление с пятницы

Погодные условия позволяют принять решение о прекращении отопительного сезона



«Погода достаточно теплая. И мы с субботы начали мониторить среднесуточную температуру воздуха. Сейчас она составляет выше плюс 8 градусов»,— доложил на аппаратном совещании в мэрии Челябинска замглавы города Александр Астахов.

По постановлению правительства Российской Федерации, если температура среднесуточная в течение 5 суток выше плюс 8, можно будет принимать решение о выключении отопления.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отметил, что динамика температуры на контроле. Сформировался устойчивый прогноз.

«Если завтра погодные условия сохранятся и нормативно мы этот срок проходим, тогда предлагаю перейти к подключению с конца недели, то есть с пятницы»,— поручил глава города.