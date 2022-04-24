26 апреля в Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска проведут обработку от клещей. В пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» рассказали, по каким адресам проведут акарицидную обработку.
Металлургический район:
- территория между домами №№ 10, 12, 12а по улице Комаровского;
- территория между домами №№ 53а, 53б по шоссе Металлургов;
- площадка у дома № 12 по улице Черкасской;
- территория леса вдоль улицы Орловской.
Тракторозаводской район:
- зеленая зона вдоль прибрежной полосы озера «Первое» — бывший пляж «Чайка»;
- зеленая зона — «Мамин-сквер» по переулку Мамина 1-3;
- зеленая зона — Аллея Ветеранов — улица Героев Танкограда, 59;
- зеленая зона вблизи детского сада № 82 по улице Южноуральской, 18;
- зеленая зона между переулком 3-й Бульварный и переулком 1-й Бульварный;
- зеленая зона — Аллея им. Е. Овчинникова между домами №№ 108-110 по улице Артиллерийской.
Дата обработки может быть изменена в зависимости от погодных условий.
«Напомним, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует 100% защиты от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита неизменно остается вакцинация»,— напомнили в ведомстве.
В Магнитогорске уже провели акарицидную обработку скверов и парков, мероприятия прошли с 18 по 21 апреля.
На этой недели жители Челябинской области уже начали обращаться в больницы после укусов клещей. Всего, по данным Роспотребнадзора, в медучреждения обратились 60 человек, в том числе 22 ребенка.
Если вы заметили на своем теле клеща, достать его можно и самостоятельно. Как это сделать — читайте в инструкции ИА «Первое областное».