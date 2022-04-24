В Челябинске начнут обработку от клещей

Рассказываем, где и когда пройдут акарицидные работы

26 апреля в Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска проведут обработку от клещей. В пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» рассказали, по каким адресам проведут акарицидную обработку.

Металлургический район:

территория между домами №№ 10, 12, 12а по улице Комаровского;

территория между домами №№ 53а, 53б по шоссе Металлургов;

площадка у дома № 12 по улице Черкасской;

территория леса вдоль улицы Орловской.

Тракторозаводской район:

зеленая зона вдоль прибрежной полосы озера «Первое» — бывший пляж «Чайка»;

зеленая зона — «Мамин-сквер» по переулку Мамина 1-3;

зеленая зона — Аллея Ветеранов — улица Героев Танкограда, 59;

зеленая зона вблизи детского сада № 82 по улице Южноуральской, 18;

зеленая зона между переулком 3-й Бульварный и переулком 1-й Бульварный;

зеленая зона — Аллея им. Е. Овчинникова между домами №№ 108-110 по улице Артиллерийской.

Дата обработки может быть изменена в зависимости от погодных условий.

«Напомним, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует 100% защиты от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита неизменно остается вакцинация»,— напомнили в ведомстве.

В Магнитогорске уже провели акарицидную обработку скверов и парков, мероприятия прошли с 18 по 21 апреля.

На этой недели жители Челябинской области уже начали обращаться в больницы после укусов клещей. Всего, по данным Роспотребнадзора, в медучреждения обратились 60 человек, в том числе 22 ребенка.

Если вы заметили на своем теле клеща, достать его можно и самостоятельно. Как это сделать — читайте в инструкции ИА «Первое областное».