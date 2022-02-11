В Челябинске начинают капитальный ремонт дороги на улице Дарвина

Работы стартуют на следующей неделе

В Челябинске на следующей неделе подрядчик ООО «Урал-Сервис-Групп» приступает к капитальному ремонту улицы Дарвина. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта организуют четыре полосы движения транспорта. С обеих сторон обустроят тротуары, а также дорожки для пешеходов. Их ширина составит от 2 до 3 метров, а на остановках уложат тактильную плитку для маломобильных горожан. Также проектом предусмотрены парковочные места для инвалидов и устройство островков безопасности в зонах пешеходных переходов.

«На всей протяженности улицы Дарвина планируется устройство новой ливневой канализации, переустройство уличного наружного освещения с прокладкой кабельной линии в земле. Будут установлены новые оцинкованные опоры со светодиодными светильниками. В рамках работ по капитальному ремонту на следующей неделе планируется снос 32 деревьев и 89 единиц поросли, попадающих в зону дорожных работ», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

После завершения ремонтных работ высадят 132 лиственницы. Вдоль проезжей части обустроят газоны, на которых высадят кизильник и организуют цветники.

Напомним, аукцион на проведение работ выиграла компания «Урал-Сервис-Групп».