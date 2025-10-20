В Челябинске начинают готовить к зиме технику и противогололедные материалы

Дорожники уже ждут прихода снегопадов

В Челябинске коммунальные службы уже ждут предстоящую зиму. В ближайшие две недели, по прогнозам, пока еще плюсовая температура, но мэр Алексей Лошкин уже поручил дорожникам приготовиться к снегопадам и наледи. Об этом сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

«Я знаю, что компании заранее подготовились плюс закупили противогололедные материалы. Надеюсь, что к наступлению похолодания все окажутся готовы», — отметил Алексей Лошкин.

Также глава города в ближайшее время планирует проверить базы, на которых хранятся спецмашины. Работа ведется и с управляющими компаниями, которые должны очищать тротуары во дворах.