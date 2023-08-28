В Челябинске начинается дорожный ремонт на трех улицах

Сейчас работы продолжаются на 30 участках

В Челябинске на этой неделе стартуют дорожные работы на трех улицах в центре, на северо-западе и в районе ЧМЗ. Председатель комитета дорожного хозяйства города Николай Кожевников рассказал о планах на предстоящую неделю: всего в Челябинске дорожный ремонт идет на 30 участках.

В рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске на 30 объектах улично-дорожной сети идет ремонт. Об этом журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказал глава КДХ Николай Кожевников. По его словам, на всех 30 участках работы идут в графике.

«На этой неделе начинается ремонт дорог по улицам 250-летия Челябинска от Татищева до Салавата Юлаева, Яблочкина от Доватора до Тарасова и Героя России Молодова от дома № 2 до улицы Бурденюка», — пояснил он.

Также руководитель комитета напомнил, что из-за ремонта ограничено движение на Свердловском проспекте, улице Агалакова, нескольких участках Металлургического района, проспекте Победы.

«Частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, затруднен проезд через перекресток Ижевской и Вандышева. Ведется ремонт трамвайных путей: движение по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, Первой Пятилетки и Цвиллинга ограничено», — пояснил он.

С завтрашнего дня и до конца сентября будет частично ограничено движение транспорта на трех участках в центре города. Там будут проводить ремонт контактной сети для троллейбусов.

Проект «Дорожный ремонт» продолжается не только в Челябинске. Сегодня министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области озвучило, что благодаря опережающему финансированию в регионе завершат на год раньше дорожный ремонт на пяти объектах.