В Челябинске начался сезон весенней обрезки деревьев

Первыми опилят тополя на проспекте Ленина и на Лесопарковой

На текущей неделе в Челябинске произведут омолаживающую обрезку 114 деревьев. Работы выполнит муниципальное бюджетное учреждение «ЭВИС», сообщили сегодня, 20 марта, в городском комитете дорожного хозяйства.

Обрезке подвергнут 110 тополей на проспекте Ленина между улицами Артиллерийской и 40-летия Октября, а также четыре тополя у дома № 3 по улице Лесопарковой.

«Омолаживающая обрезка — это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону», — пояснили в КДХ.

В комитете уточнили, что после проведения обрезки все срезы будут закрашены масляной краской на основе олифы.

В пресс-службе администрации города Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что с этого года функции по озеленению и содержанию уличных насаждений в областном центре переданы муниципальному учреждению по эксплуатации внешних инженерных сетей. Ранее о соответствующих планах рассказывала глава города Наталья Котова. Также в настоящее время решается вопрос о создании муниципального питомника для выращивания собственного посадочного материала.

Кроме того, с 2023 года в силу вступил единый технологический регламент по проведению обрезки зеленых насаждений. В документе оговаривается, что омолаживающая обрезка должна производиться на основании разрешения от городского управления экологии.