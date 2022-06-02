В Челябинске начался ремонт заброшенного перехода у Торгового центра

Рабочие демонтировали гранитную плитку и киоски

Подземный переход на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных начали приводить в порядок. Рабочие убрали старые киоски, которые уже несколько лет никто не арендует, вывезли мусор и сейчас штукатурят стены. После завершения работ переход распишут граффити.

Подземка у Торгового центра много лет вызывала ассоциации с фильмом ужасов. Нет постоянного освещения, с потолка сыплется штукатурка, стены исписаны баллончиками, а в углах горы мусора. Такое место выглядит небезопасным даже днем.

Переход в июне 2021 года

Переход в июне 2022 года

В июне ремонтом занялась компания ООО «Транс-экспедиция». Стоимость контракта — без малого 1,5 миллиона рублей. Подрядчик должен убрать киоски и построить на их месте кирпичную стену. Все стены и опоры необходимо покрасить.



Обновлять плитку на входной группе не планируют: в техзадании говорится только о демонтаже старого гранита.

Освещением займется муниципальное учреждение «Эвис». В 2021 году стоимость работ по проведению постоянного электричества в переходе оценили в 800 тысяч рублей.



Граффити нарисуют на мастер-классе художников Алексея Батиса и Дмитрия 710. Сейчас идет набор желающих — на занятия приглашают подростков от 13 до 17 лет. Мастер-классы проведут 9, 10 и 11 июня.