В Челябинске начался прием заявок на участие в кинофестивале «МолоКО»

Школьники смогут попробовать себя в роли режиссеров, продюсеров, актеров

В Челябинске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив начинает работу третий Молодежный кинофест «МолоКО» — 2025. Организатор масштабного образовательного проекта — Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов объявила о начале приема заявок.

«В „МолоКО“ хотят попасть. Школьники проходят кастинг, они приходят заряженные, с горящими глазами, а это дорогого стоит», — говорит наставник фестиваля, заместитель гендиректора медиахолдинга ОТВ по цифровым медиаресурсам Дарья Годунова.





Заявки на участие в кинофестивале принимают от учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Подать анкету можно в составе команды из 6 одноклассников, чтобы вместе снять короткометражку. Работа над проектами будет проходить во время школьных каникул с 24 по 27 марта, а это 4 дня интенсивной учебы с 10:00 до 16:00. А 14 мая состоится сам кинофест, где победителей ждут призы и дипломы.

«Желающих участвовать в проекте очень много, но мы можем сформировать только 10 команд по 6 ребят в каждой. Уже обращаются к нам и ученики 11-13 лет с просьбой дать им возможность проявить себя. Но возрастные рамки ограничены. Интерес к нашему проекту большой, поскольку есть понимание, что выпускники предыдущих потоков в дальнейшем добиваются успехов в киноиндустрии, медиа и творческих профессиях», — уточнил руководитель проекта «МолоКО» Сергей Спиридонов.





По его словам, в этом году фестиваль не планируется завершать показом работ участников на большом экране. Ребята получат возможность посетить телевизионные студии ОТВ, прочувствовать работу «в кадре», познакомится с ведущими и режиссерами телеканала области.

Подробнее узнать об участии в кинофестивале «МолоКО» можно 14 февраля в 12:00 в киноцентр «Импульс». Организаторы ждут всех будущих участников на специальном промофесте, на котором покажут работы победителей прошлого кинофестиваля и расскажут как попасть на проект.

Анкету для участия в кинофесте можно скачать на официальной странице ИА «Первое областное» во Вконтакте.