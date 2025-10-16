В Челябинске начался ключевой этап строительства путепровода в Новосинеглазово

Идет монтаж пролетов

На строящемся путепроводе в поселке Новосинеглазово стартовал один из самых важных этапов — монтаж пролетных строений. Подрядчик уже установил первые четыре балки, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Работы ведутся в ускоренном темпе, практически круглосуточно. По плану к концу этой недели строители смонтируют уже семь несущих элементов. Новый путепровод, длина которого составит более 600 метров, призван решить давнюю проблему транспортной доступности для жителей поселка.





До сих пор единственной дорогой, связывающей Новосинеглазово с центром города, оставался переезд через железнодорожные пути. Он давно не справляется с возросшим потоком транспорта, из-за чего жители ежедневно теряют много времени в пробках.

Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Генеральным подрядчиком выступает АО «Уралмостострой».

Полное завершение работ и ввод путепровода в эксплуатацию запланированы на 2026 год.