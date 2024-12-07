В Челябинске стартовало голосование за инициативные проекты

Горожанам предлагают выбрать объекты для благоустройства в 2025 году

Сегодня, 7 декабря, в Челябинске стартовало голосование за объекты благоустройства в 2025 году на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Сделать свой выбор могут челябинцы в возрасте от 16 лет, имеющие учетную запись на портале, сообщили в пресс-службе администрации города.

Челябинцам предлагается выбрать район, а затем объект, который они хотят видеть благоустроенным в следующем году. Голосование доступно до 16 декабря.

Напомним, программу инициативного бюджетирования инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Горожане отправляют на конкурсный отбор объекты, которые они хотят видеть благоустроенными в следующем году. Это могут быть дворы, спортивные или культурные объекты, парки, скверы и многое другое. После прохождения конкурсного отбора объекты выносят на голосование, по итогам которого принимается решение о выделении средств на реализацию проекта.