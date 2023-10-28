В Челябинске начальнику отдела маркетинга готовы платить 200 тысяч рублей

В столице Южного Урала вырос спрос на специалистов по продвижению товаров и услуг

В Челябинске в III квартале 2023 года вырос спрос на маркетологов. Причем настолько, что руководителям этого направления готовы платить 200 тысяч рублей! В пресс-службе «Авито. Работа» журналисту ИА «Первое областное» рассказали, чего ждут от соискателя, претендующего на столь высокую зарплату.

«В III квартале 2023 года спрос на маркетологов в Челябинске увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые заработные платы выросли на 13% год к году и достигли отметки в 58 771 рубль в месяц. Однако в реальности суммы достигают гораздо больших значений»,— рассказали эксперты.

Например, челябинское агентство медицинского маркетинга сейчас в поиске креативного руководителя отдела маркетинга. Платить ему готовы 200 тысяч рублей ежемесячно, при этом кандидат должен иметь стаж работы в креативных индустриях от 3 до 5 лет, быть смелым, владеть ораторским искусством и чувством прекрасного для создания творческого контента. А еще соискателю нужно уметь работать с цифрами и текстами.

Спрос в Челябинске вырос не только на маркетологов: в третьем квартале этого года в регионе в целом выросло число предложений о работе в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.