В Челябинске начались подготовительные работы по двум новым детским садам

Строительство запланировано на 2021 год.

В Челябинске продолжается строительство двух детских садов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на декабрь этого года. Кроме того, уже начаты подготовительные работы ещё по двум детским садам, строительство которых запланировано на 2021 год. Подробнее во время аппаратного совещания рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«Начаты подготовительные работы по строительству двух детских садов, возведение которых запланировано на 2021 год. Это детский сад на 120 мест по улице Горького, 25а и детский сад на 290 мест по улице Гранитной, 4. По ним проведены торги на строительно-монтажные работы, определены подрядчики, заключены контракты»,— рассказал чиновник.

Что касается детских садов в микрорайонах № 48 и Парковый-2, их готовность составляет 72% и 85% соответственно. Однако, как уверяют подрядчики, здания будут сданы в положенный срок.