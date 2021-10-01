Первые восемь южноуральцев с ограниченными возможностями, которые ранее проживали в интернатах, заселились в квартиры сопровождаемого проживания, сообщает в пятницу, 1 октября, пресс-служба министерство социальных отношений Челябинской области.

Челябинская область в числе первых, где запускают пилотную программу сопровождаемого проживания. Постановление о запуске проекта социального воздействия подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в июне 2021 года.

«Сегодня для системы социальных отношений Челябинской области важный день. Мы начинаем большую работу, цель которой — качественно повысить уровень самостоятельности людей с ментальной инвалидностью. Мы надеемся, что в результате проекта южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья смогут не только улучшить навыки самообслуживания, получить профессию, но и в перспективе создадут семьи, успешно трудоустроятся и социализируются», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.
Участниками двухгодичного проекта станут 24 южноуральца в возрасте от 18 до 40 лет. Их круглосуточно будут сопровождать социальные работники.

Южноуральцы возлагают большие надежды на данный проект. Ринат Упаков прожил более 20 лет в Полетаевском психоневрологическом интернате. Он всегда мечтал жить самостоятельно и получить хорошую профессию. Теперь его мечта станет реальностью. В рамках проекта Ринат освоит типографское дело, научится готовить, приобретет новые для него навыки жизни в социуме и сделает первые уверенные шаги на пути к новой полноценной жизни в обществе.

Автор: Степан Тимощук.