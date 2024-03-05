В Челябинске начали закрывать ледовые катки

В парке Пушкина — уже все

С наступлением плюсовой температуры челябинские катки в парках культуры и отдыха постепенно прекращают работу. Окончательное закрытие сезона коньков будет зависеть от погодных условий и технического состояния льда, сообщили в администрации города.

Первыми прекращают работу ледовые катки в горсаду имени А. С. Пушкина и спортивном комплексе «Металлург» на ЧМЗ. Больше не проводятся дискотеки на льду в парке Гагарина, однако сам каток еще работает — в пресс-службе парка сообщают, что в праздничные выходные любой желающий еще сможет покружиться на льду.

Пока продолжают работать еще три катка под открытым небом: в детском парке имени В. В. Терешковой, на лыжной базе на Северо-Западе и в Саду Победы.

Ежегодно ледовые катки Челябинска пользуются необычайным спросом. Так, за прошедшую зиму Детский парк В. В. Терешковой посетили 50 тысяч человек, Городской сад Пушкина — 13 тысяч, а Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина — 7 тысяч человек.