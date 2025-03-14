В Челябинске начали ямочный ремонт дорог

Под холодный асфальт закатали уже почти 570 кв. м

В Челябинске рабочие вышли на ямочный ремонт дорог. Выбоины заливают холодной асфатобетонной смесью. Этот способ позволяет «латать дыры» уже при небольшом минусе. В мэрии города пояснили, что на сегодняшний день ямы забетонировали на площади почти 570 квадратных метров. Мы посчитали — это примерно шесть-семь «трешек».

«Ямочный ремонт проводят в рамках текущего содержания, ликвидируя ненормативные дефекты и очаги аварийности. Это позволит продержаться до устойчивых плюсов, когда уже можно проводить полноценный ремонт и начнут работать асфальтные заводы», — пояснили в администрации города.

Когда снег сойдет полностью, специальные комиссии объедут город и выявят места, которые нужно будет отремонтировать уже капитально.