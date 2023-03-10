В Челябинске начали ямочный ремонт дорог холодным асфальтом

Мера позволит временно ликвидировать опасные выбоины

В Челябинске с 10 марта начали ямочный ремонт дорог с применением холодной асфальтобетонной смеси. В своем телеграм-канале глава города Наталья Котова пояснила, что полноценные дорожные работы проведут с установлением теплых дней, а пока мера позволит устранить опасные выбоины.

Подрядчики устраняют дефекты на дорогах, где выбоины уже представляют опасность. Работы проводят холодной асфальтобетонной смесью, которую можно применять и при минусовых температурах атмосферного воздуха.

Наталья Котова пояснила, что с сегодняшнего дня специалисты приступили к комиссионному обследованию и ремонту улично-дорожной сети города. Она призвала челябинцев сообщать о проблемных участках по номеру 8-951-771-7325. Можно направить фото.