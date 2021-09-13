В Челябинске начали возводить стелу «Город трудовой доблести»

Монумент установят на Аллее Славы

В Челябинске стартовали работы по возведению стелы «Город трудовой доблести». Об этом в понедельник, 13 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

В настоящее время на производстве изготавливают закладные. Работы на Аллее Славы начнут уже во вторник, 14 сентября.

Напомним, указ о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» президент Владимир Путин подписал в июле 2020 года.

За установку стелы челябинцы собрали более 240 тысяч подписей, 48% горожан проголосовали за установку мемориала на Аллее Славы.