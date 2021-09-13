В Челябинске начали включать отопление в детских садах

Тепло подают по заявкам бюджетных организаций

В Челябинске отопительный сезон еще не стартовал, но по заявкам бюджетных учреждений включают тепло в социальных объектах. Отопление включено уже в 13 детских садах, сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города Александр Астахов.

«Теплоснабжающими организациями предоставлено 35 пакетов документов, выдано 35 паспортов готовности. До 15 сентября документы по подготовке к отопительному сезону будут направлены в Ростехнадзор и будут проходить проверку», — доложил Александр Астахов.

Потребители тепла подготовили 720 пакетов документов, на данный момент выдано 514 паспортов готовности, остальные находятся на утверждении. Дата включения отопления в многоквартирных и жилых дома города пока не называется.

Напомним, ранее отопительный сезон стартовал в Верхнем Уфалее и Копейске.