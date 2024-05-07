В Челябинске начали строительство набережной у Первого озера

Благоустройство планируется завершить к сентябрю 2024 года

В Челябинске проходит строительство новой набережной у Первого озера в микрорайоне Чурилово. Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». Территорию возле улицы 2-й Эльтонской выбрали сами жители в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации города.

С помощью техники рабочие выравнивают территорию будущей набережной. Позже начнутся работы по укреплению береговой линии, установка спортивных и детских площадок, строительство велодорожки.

Отличительной чертой набережной станет роллердром, который зимой будет превращаться в большой каток. Все работы планируется завершить к 1 сентября.