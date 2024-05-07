В Челябинске проходит строительство новой набережной у Первого озера в микрорайоне Чурилово. Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды». Территорию возле улицы 2-й Эльтонской выбрали сами жители в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации города.

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С помощью техники рабочие выравнивают территорию будущей набережной. Позже начнутся работы по укреплению береговой линии, установка спортивных и детских площадок, строительство велодорожки.

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Отличительной чертой набережной станет роллердром, который зимой будет превращаться в большой каток. Все работы планируется завершить к 1 сентября.

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Добавим, что за проект благоустройства набережной в Чурилово было отдано более 23 тысяч голосов. Этот показатель стал рекордным среди всех районов Челябинска в рейтинговом голосовании 2023 года.