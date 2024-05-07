С помощью техники рабочие выравнивают территорию будущей набережной. Позже начнутся работы по укреплению береговой линии, установка спортивных и детских площадок, строительство велодорожки.
Отличительной чертой набережной станет роллердром, который зимой будет превращаться в большой каток. Все работы планируется завершить к 1 сентября.
Добавим, что за проект благоустройства набережной в Чурилово было отдано более 23 тысяч голосов. Этот показатель стал рекордным среди всех районов Челябинска в рейтинговом голосовании 2023 года.