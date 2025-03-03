В Челябинске начали штрафовать за выход на тонкий лед

На Миассе уже проталины, но люди все еще спускаются на реку

В Челябинске начали активно патрулировать водные объекты из-за таяния льда. При обходах горожанам раздают памятки о выходе на тонкий лед, сообщили в мэрии.

Относительно крепкий лед пока на Шершневском водохранилище, а вот выход на лед Миасса — рискованное занятие. Здесь уже появились большие проталины. За выход в месте, обозначенном запрещающими знаками, на прошлой неделе выписали первый этой весной административный штраф.

«Прошу жителей города соблюдать осторожность, проводить профилактические беседы с детьми об опасности нахождения на тонком льду», — отметил вице-мэр Александр Астахов.

Глава города Алексей Лошкин предложил проводить рейды совместно с МЧС и продумать содержание информационных стендов.