В Челябинске начали штрафовать за низкую температуру в общественном транспорте

Всего проверили более двух десятков автобусов, трамваев и троллейбусов

В Челябинске перевозчиков начали штрафовать за холод в салонах. По результатам проверок в 20 из 23 маршрутов температура была ниже нормы, сообщает пресс-служба организатора перевозок региона.

Основное выявленное нарушение — слабо работающая печка. В число проверенных маршрутов также попал автобус № 64 — там отопление не работало вообще.

Социальный стандарт требует, чтобы температура в салоне общественного транспорта зимой составляла не менее +12 градусов.

Перевозчикам-нарушителям грозят штрафы. Организатор перевозок продолжает проверки.

Напомним, 10 декабря в Челябинской области потеплеет сразу на 20 градусов.