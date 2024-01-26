В Челябинске начали штрафовать рыбаков, которые игнорируют предупреждения про тонкий лед

Рейды прошли на реке Миасс в центре и на северо‑западе города

Три любителя зимней рыбалки в Челябинске получили штрафы за то, что рисковали своей жизнью, выйдя на тонкий лед, несмотря на запрещающие знаки. Об этом сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

«На водоемах, где лед тонок из-за подводных течений или сточных вод, установлены знаки „Переход (переезд) по льду запрещен“. Такие места, в частности, есть на реке Миасс рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина „Коммунар“ напротив дома 40 по Университетской Набережной) и юго-западнее зала органной и камерной музыки „Родина“. В четверг там были замечены трое мужчин, которые презрели установленные знаки и возможность провалиться под лед. Рыбаки получили административные протоколы», — рассказали в УБЖ.

Напомним, что выход на лед в запрещенных местах влечет административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 2 тысяч рублей.