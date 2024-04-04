В Челябинске начали реставрацию памятника «Сказ об Урале»

Работы завершат в сентябре 2024 года

Сегодня, 4 апреля, в Челябинске стартовали работы по реставрации памятника «Сказ об Урале» на Привокзальной площади. О начале работ сообщила в своем телеграм-канале глава города Наталья Котова.

У скульптуры демонтируют гранитные плиты и установят новые, покрасят металлическую надпись, весь монумент очистят и покроют его специальной водоотталкивающей пропиткой. Ремонтные работы планируют закончить до 31 августа этого года.

По словам мэра Челябинска, в мае начнут ремонт мемориала «Скорбящие матери» и наведут порядок на Лесном кладбище.

«Требует ремонта памятник „Добровольцам-танкистам“ на Кировке. Работы также проведем в этом году. Через месяц займемся восстановлением и приведением в соответствие проекту 2013 года мемориала „Солдатам правопорядка“», — отметила Наталья Котова.

Напомним, что памятник «Сказ об Урале» установили в 1967 году. Сначала он находился ближе к железнодорожному вокзалу и имел немного другой вид. В 2003 году памятник перенесли на нынешнее место. Постамент стал выглядеть иначе, а богатырь остался без изменений.