В Челябинске начали ремонтировать отделение детской кардиологии

Работы продолжат в 2024 году

Детское отделение кардиологии начали ремонтировать в челябинской городской больнице № 1, сообщает пресс-служба клиники.

Отделение довольно компактное и состоит из семи палат. Именно с них и начали преображение.

«Одна палата уже отремонтирована. Кроме того, готовится проектно-сметная документация по проведению ремонта в кардиоотделении в 2024 году», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь клиники Карина Денисова.

Ранее родители пациентов пожаловались в социальных сетях на плохое состояние палат и других помещений больницы. К работе медперсонала родители не имеют претензий.

А в Миассе тем временем завершили капремонт отделения травматологии ГБ № 2. Строителей здесь не видели больше 40 лет.

