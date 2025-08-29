В Челябинске начали растить собственных айтишников

В день первой годовщины «Школы 21» Сбера на площадке кампуса презентовали детский трек

Растить айтишников в Челябинске теперь начинают с 11 лет. На базе «Школы 21» открылся детский трек «Школа 21. Старт». Здесь уже обучается 120 подростков: изучают цифровые технологии и получают актуальные навыки, такие как системное мышление, адаптивность и креативность. О том, чему они уже научились, учащиеся «Старта» рассказали сегодня губернатору Алексею Текслеру, который приехал поздравить «Школу 21» с первой годовщиной.

Генеральным партнером проекта выступает ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Алексей Текслер отметил важность сотрудничества с промышленными партнерами и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Сегодня мы запускаем детский трек, который вскоре начнет действовать и в других регионах. Мы являемся как авторами идеи, так и исполнителями. Рад, что к нашей работе подключились промышленные предприятия, такие как Челябинский кузнечно-прессовый завод. Запуск детского трека по направлениям робототехники и программирования станет новым этапом в этой системной работе. Я уверен, что результаты будут успешными», — отметил глава региона.

Ученики «Школы 21. Старт» показали губернатору, чему научились за время обучения. Так, в одном из классов дети создали проект «Программирование цвета для искусственного интеллекта». Программа, написанная на языке Python, помогает распознавать цвета.

«Это поможет распознавать цвета в машине с автопилотом или, например, можно сделать игрушку для детей, которой показываешь цвет, и она озвучивает», — пояснил один из авторов программы.

Кстати, эти школьники уже точно знают, кем хотят быть: программистами и инженерами на Заводе Роботов. И Алексей Текслер очень поддержал в их намерениях.

«Вы меня по-хорошему удивили! Хочу вам пожелать успехов, главное, ничего не бойтесь. Уверен, что при определенном старании и желании вы сможете добиться любых результатов. Даже если будут трудности, где-то не получаться — это нормально. Не бойтесь и не переживайте, двигайтесь всегда вперед», — обратился к ним с напутствием глава региона.

Наставниками юных айтишников являются педагоги дополнительного образования, инженеры и IT-специалисты, проходящие специализированные курсы повышения квалификации.

Дмитрий Ситников сам проходит обучение на взрослом треке и с радостью воспользовался возможностью стать наставником. В его задачи входит не просто научить кодить или что-то в этом духе, но научить подростков думать, даже больше — мыслить по-новому:

«Мы, наставники должны привить новый способ и образ мышления детям, научить их, что они не конкуренты, а друзья и друг другу помогают. Очень важная часть методики именно этой школы — это постулат „равный — равному“. То есть при возникновении вопроса ребята должны подойти за помощью, в первую очередь, друг к другу. Наставники же больше направляют: подсказываем, где что поискать или если, допустим, одному объяснили, то он идет и доносит все до остальных — и так обучающиеся гораздо быстрее, легче справляются с этим решением».

У каждого наставника под крылом 12 юных IT-шников. Дмитрий говорит: классные ребята.

«Очень живые, прикольные, смешные. Все стараются. И на самом деле, дорогого стоит именно организация для них этого комьюнити единомышленников. Потому что когда я только начинал, такого не хватало, я самостоятельно сам сидел, разбирался. И рад, что у них такая возможность есть и что я могу в этом поучаствовать».

Авторы: Ольга Бороденок,

Елизавета Михно