В Челябинске начали проверять магазины пиротехники

Нарушителям грозят крупные штрафы

В Челябинске сотрудники полиции и МЧС отправились в рейд по магазинам пиротехники в преддверии новогодних праздников. Особое внимание они уделяют проверке документов и соблюдению требований безопасности в торговых точках. За продажу незаконных товаров штрафуют, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение административного штрафа по статье 14.2 КоАП РФ в размере до 2 тысяч рублей на граждан, до 4 тысяч — на должностных лиц, до 40 тысяч — на юрлиц»,— уточнили в ведомстве.

При этом незаконные товары конфискуют.

В полиции напомнили, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах. При покупке важно проверить целостность упаковки, срок годности товара, а также наличие инструкции на русском языке. Запускать фейерверки можно только в специально отведенных местах.

Подготовка к Новому году в Челябинской области в самом разгаре. На улицах уже работают елочные базары, на площади Революции возводят ледовый городок. А еще в регионе стартовала Всероссийская акция «Елка желаний».