В Челябинске стартовал прием заявок на участие в «Елке желаний»

Регистрация продлится до 20 декабря

В Челябинске начали принимать заявки на Всероссийскую акцию «Елка желаний». Новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, может воплотить в жизнь каждый. Регистрация доступна на официальном сайте елкажеланий.рф до 20 декабря.

Загадать новогоднее желание могут ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Для участия им нужно зарегистрироваться на сайте и оставить заявки-желания, которые после обработки появятся на виртуальной елке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят и могут исполнить.

«Елка желаний» проходит не только в дистанционном, но и очном формате: желания детей размещают в виде специальных открыток на новогодних елках в местах проведения акции. Каждый неравнодушный может снять открытку с елки и исполнить заветную мечту ребенка.

В акции предусмотрено три вида желаний: материальные, нематериальные, к примеру, встреча с известным человеком, а также подарок-сюрприз.

Кстати, в Год семьи «Движение Первых» совместно с благотворительным фондом «Выручаем» запускает дополнительную акцию «Праздник на стол». Она направлена на поддержку детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума и дает возможность получить продуктовый сертификат для подготовки праздничного стола.