В Челябинске начали подготовку военных специалистов по беспилотникам

Первые инженеры этой специальности завершат обучение через пару лет

С этого года в военном учебном центре при ЮУрГУ (ВУЦ) началось обучение курсантов по новой специальности, связанной с беспилотными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ректор вуза Александр Вагнер, который накануне посетил ВУЦ. По его словам, в рамках обучения будет подготовлен инженерный состав для подразделений, использующих беспилотники.

«Первый выпуск состоится через 2,5 года, но уже сегодня видно, насколько востребованы такие специалисты для решения различных задач», — отметил Александр Вагнер.

Во время рабочего визита ректор отметил уникальные образовательные возможности ВУЦ: студентов обучают на действующих образцах вооружения и военной техники, как на настоящей службе. Многие из преподавателей участвовали в боевых действиях, обладают уникальным опытом, что позволит выпускать в Челябинске высококлассных специалистов. В центре на протяжении почти 80 лет ведется подготовка офицеров, сержантов и солдат запаса.





О намерении запустить в военном учебном центре вуза новую программу подготовки Александр Вагнер заявлял в конце прошлого года. Тогда ректор ЮУрГУ отметил, что помимо танкистов и связистов ВУЦ будет обучать операторов беспилотников, причем принимать на подготовку будут и девушек. Появление новой военной специальности в вузе он не связывал с началом СВО.

Добавим, что в 2025 году на базе радиозавода «Полет» планируют открыть технопарк радиоэлектроники, где будут заниматься производством и разработкой беспилотников и приборов для авиации. Об этом стало известно во время встречи губернатора Алексея Текслера и руководства радиозавода.

Впрочем, разработанные южноуральскими специалистами беспилотные машины уже действуют на территории Донбасса. Так, в начале минувшего февраля туда прибыли четыре боевых робота «Маркер». Разведывательно-ударный беспилотник был разработан НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска.