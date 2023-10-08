В Челябинске начали подавать тепло и горячую воду в дома, устранив аварию на ТЭЦ

Регулировка параметров может занять до полутора суток

В Челябинске авария на ЧТЭЦ-3 полностью устранена, управляющие компании начали подавать в многоквартирные дома горячую воду и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее ведется регулировка параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения силами управляющих компаний в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском районе все параметры восстановлены»,— уточнили в мэрии.

Напомним, на утро 8 октября в Челябинске из-за ЧП на ЧТЭЦ-3 оставался без горячей воды и отопления 41 дом в южной части Металлургического района.

В ночь на 6 октября произошло аварийное отключение оборудования ЧТЭЦ-3. Возникли неисправности регулятора давления теплосети, что вызвало отключение насосов на Северо-Западной котельной. По данным мэрии, гидроударом были повреждены внутридомовые сети в нескольких домах и социальных учреждениях. Завершить работы изначально планировали к шести утра 7 октября, затем к 12:00. После срок окончания работ продлили до вечера 7 октября.