В Челябинске начали отмечать 10‑летие Русской весны

В Штабе общественной поддержки состоялся телемост с Республикой Крым

Челябинцы поздравили крымчан и севастопольцев с десятилетним юбилеем воссоединения с Родиной. На базе регионального Штаба общественной поддержки был организован телемост со штабами республики и Севастополя. Отметить событие прибыли представители молодежных организаций и объединений, пенсионеры, представители побратимского сообщества, все те, кто занимается военно-шефской деятельностью, юнармейцы и поисковики, сообщили в пресс-службе штаба.

Начали праздник с презентации председателя Совета шефов воинских частей Игоря Михайлова, который провел экскурс в работу и взаимодействие с этими территориями. Так, Челябинская область тесно взаимодействует с Армянском в Северном Крыму. Южноуральцы сотрудничают с Черноморским высшим военно-морским ордена Нахимова и Красной Звезды училищем им. П. С. Нахимова, где учатся в том числе и челябинские юнармейцы. Вместе устанавливают мемориальные объекты и восстанавливают те, что были утрачены во время Великой Отечественной войны.

«Южный Урал и Челябинская область всегда были тесно связаны с этими легендарными регионами. Стоит отметить, что в 1944 году именно наш земляк, Герой Советского Союза Иван Глухов из Аргаяшского района, первым установил алое знамя на Сапун-горе, освобожденной от фашистов. Кроме того, 80 лет назад наши солдаты с оружием, в том числе выкованным на южноуральской земле, освободили и Крым, и Севастополь от нацистских захватчиков», — рассказал он.

Работа ведется и с образовательными учреждениями, и с учреждениями культуры, проводятся совместные праздники. Игорь Михайлов отметил, что в 2024 году будут реализованы и другие проекты. В основном они будут посвящены 80-летнему юбилею освобождения Армянска в результате Крымской наступательной операции.