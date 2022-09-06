В Челябинске начали оформлять водительские справки за одно посещение поликлиники

Услугу можно получить в поликлинике ГКБ № 1

Городская больница № 1 начала выдавать справки о допуске к управлению транспортным средством. Пройти комиссию и получить документ челябинцам предлагают за одно посещение поликлиники. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает пресс-служба первой больницы.

Еще недавно водителям было необходимо завести форму медицинского освидетельствования, посетить психоневрологический диспансер и наркологическую больницу, а также врача-офтальмолога и получить заключение медицинской комиссии по месту жительства. Теперь все делают в одном месте.

«В услугу входит полное оформление справки, в том числе заключение нарколога-психиатра, врача-психиатра, осмотр офтальмологом и других специалистов в зависимости от категории. Все процедуры пациент проходит комплексно, за одно посещение»,

— говорит заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 Татьяна Колчинская.

Чтобы получить справку, нужно записаться по телефону +7-922-717-98-38 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00).

Прием водителей ведется в поликлинике № 3 ГКБ № 1 на ул. Воровского, 9а.

Ранее здесь же начали выдавать справки об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Обе услуги платные.