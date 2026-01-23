В Челябинске начали обкатывать временные трамвайные пути по проспекту Победы

Подрядчик обещает выполнить все работы в срок

В Челябинске начали обкатывать временные трамвайные пути на участке улицы Косарева по проспекту Победы. Сейчас идет проверка работы сети и очистка рельсового полотна, сообщает пресс-служба Миндора.

Подрядчик обещает выполнить все работы в срок. Ранее пуск трамваев по новым рельсам анонсировали в ночь на вторник, 27 января.

Ограничения движения связаны с присоединением временных трамвайных путей к действующей сети. Это нужно для объезда участка стройплощадки линии метротрама «Север — Юг».

На время работ по проспекту Победы запустили компенсационный маршрут 4. Он ходит от «Чичерина» до «Теплотехнического института».