В Челябинске начали мыть дороги с применением шампуня

Моющее средство позволяет приводить проезжую часть в порядок быстрее

С сегодняшнего дня, 2 апреля, в Челябинске приступили к мойке дорог с применением специального шампуня. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с ним уборка производится быстрее.

«Такой дорожный шампунь применяют в Челябинске уже не первый год. С ним уборка производится намного быстрее, так как средство „поднимает“ грязь, после чего она эффективно смывается напором воды в сети ливневой канализации»,— рассказали в мэрии.

Ранее приводить в порядок улицы с помощью моющего средства поручала глава города Наталья Котова.

Также дорожники продолжают обеспыливать дороги и тротуары с помощью подметальных машин и вакуумных пылесосов.