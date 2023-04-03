В Челябинске начали латать дорожные ямы горячим асфальтом

Работать будут и днем и ночью

В Челябинске дорожники начали делать ямочные ремонты с применением горячего асфальта, сообщили сегодня, 3 апреля, в мэрии. Ранее вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов на аппаратном совещании сообщил о запуске в городе асфальтового завода.

Ямочные ремонты начались с улиц Братьев Кашириных, Гражданской, Винницкой, Пекинской. Также привели в порядок дороги на развязке улиц Братьев Кашириных — Труда и на пересечении улиц Богдана Хмельницкого — Румянцева.

«Данные работы будут продолжены в ночное время», — отметили в мэрии.

График работ и перечень объектов будет обновляться ежедневно.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске составят списки дорог, которые будут приведены в порядок в Челябинске в этом году.