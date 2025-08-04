В Челябинске начали исчезать названия магазинов на английском языке

Также усилена работа по удалению граффити

В Челябинске усилили работу по поиску и удалению незаконных надписей с фасадов домов. За прошлую неделю в Калининском районе, в частности, было выявлено 26 граффити, большинство их которых содержали рекламу сайтов с наркотиками. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава района Сергей Колесник.

О необходимости мониторинга фасадов зданий на наличие граффити и рекламы наркшопов оповестили 119 предприятий потребительского рынка в Калининском районе. Магазины должны следить и самостоятельно удалять рисунки и надписи, после — предоставлять отчет в районную администрацию.

Также на аппаратном совещании сообщили, что в городе продолжается работа с вывесками на иностранном языке. Напомним, что с 1 марта 2026 года в стране вступает в силу закон, требующий, чтобы все вывески, указатели и информационные таблички были выполнены на кириллице. Правило запрещает использовать иностранные слова без дублирования на русском.