В Челябинске начали готовить специалистов в центр социально-культурной адаптации мигрантов

Власти региона уделяют особое внимание участию в пилотном проекте по созданию такого центра

На Южном Урале началась подготовка специалистов для центра социально-культурной адаптации иностранных граждан, который появится в регионе в 2025 году. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, выступая на заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Напомним, создание центра — это пилотный проект, призванный содействовать противодействию экстремизму.

«Решены все вопросы материально-технического обеспечения, разработана региональная часть программы, идет подготовка специалистов для вовлеченной и качественной работы с мигрантами», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Он отметил, что область всегда с готовностью присоединяется к пилотным проектам ФАДН России. Так, Челябинской областью уже отработан порядок взаимодействия профильного органа исполнительной власти с Ситуационным центром ФАДН России, что повышает эффективность профилактики и предупреждения экстремизма на почве межнациональных конфликтов.

Губернатор подчеркнул важность и плодотворность многолетнего сотрудничества Челябинской области с Агентством, особо выделив научно-практическую конференцию «Расулевские чтения», на которую ежегодно собираются представители более 20 дружественных стран и ряда российских регионов.

Алексей Текслер пригласил собравшихся на «Расулевские чтения» — 2025, которые пройдут в Челябинской области с 3 по 5 июля уже в 14-й раз.

В числе других масштабных проектов — Петровские образовательные чтения, фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России», за что губернатор выразил благодарность руководителю Агентства Игорю Баринову.

«Челябинская область — стратегически приграничный регион с многонациональным населением, богатым историческим опытом этноконфессиональных взаимоотношений. Поддерживать межнациональное и межрелигиозное единство — наш неизменный приоритет. Эффективное сотрудничество с Федеральным агентством для нас особенно важно», — отметил губернатор.

Он добавил, что во всех муниципалитетах утверждены и действуют местные программы, выделяется финансирование, на местном уровне проводится грантовая поддержка. Также Челябинская область активно участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». За последние годы несколько проектов вошли в число призеров.