В Челябинске начали делать временный переезд для ремонта моста на ЧМЗ

Работы идут на улице Черкасской

В Челябинске стартовали масштабные работы по капитальному ремонту восточного моста через реку Миасс по улице Черкасской, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Этот мост, построенный в 40-х годах прошлого века, связывает основную часть города с Металлургическим районом.

Подрядная организация АО «Уралмостострой» расчистила территорию от древесно-кустарниковой растительности, закончила устройство свай и ведет монтаж ригелей трамвайного моста через реку Миасс. В 2025 году также планируют выполнить переустройство сетей инженерных коммуникаций и устройство временного переезда, после чего начнется демонтаж старого моста, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.





«В последующие годы проведут работы по устройству опор моста, пролетного строения, мостового полотна, ливневой канализации, наружного освещения и обустройству дороги. Согласно муниципальному контракту капитальный ремонт моста по улице Черкасской подрядчик должен завершить летом 2027 года», — пояснили в мэрии.

Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин говорил, что масштаб работ сопоставим с реконструкцией Ленинградского моста. Ремонт предполагает фактически полную замену конструкции: старый мост будет разобран, а на его месте будет построено новое, более широкое сооружение. В обновленном мосту будут проложены современные инженерные коммуникации, обустроены комфортные тротуары, установлено современное освещение и безопасное ограждение.

Капитальный ремонт моста осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы контролируют ежедневно.