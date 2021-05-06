В Челябинске началась репетиция парада Победы

В центре города перекрыто движение транспорта

В центре Челябинска временно ограничили движение транспорта. Это связано с генеральной репетицией парада Победы, которая в настоящее время проходит на площади Революции. Для автомобилистов до 19:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Елькина.

Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам.

Автобусы:

• № 2 «Мехколонна» — «Ж/д вокзал»

• № 4 «Мамина» — «Ж/д вокзал»

• № 14 «Ж/д вокзал» — «Тимирязева» — «Новосинеглазово»

• № 64 «Ж/д вокзал» — «Свободы» — «Братьев Кашириных» — «Автобусный парк»

• № 90с «Ж/д вокзал» — «Тимирязева» — «Сад Кристалл»

• № 83 «Сухомесово» — «Ж/д вокзал»

Троллейбусы со стороны Ленинского и Тракторозаводского районов будут следовать на железнодорожный вокзал.

Маршруты троллейбусов № 10, 17, 26 со стороны Северо-Запада — до ПКиО им. Гагарина.

Ограничения не коснутся движения трамваев.