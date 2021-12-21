В Челябинске началась регистрация на первый областной форум педагогов допобразования

Принять участие в мероприятии бесплатно может любой преподаватель

В Челябинске 29 и 30 января пройдет первый областной форум педагогов дополнительного образования. Гости мероприятия, на который приедут федеральные эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, обсудят последние тенденции в сфере детского творчества и поделятся собственным опытом. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказали организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Андрюша».

«Форум педагогов — новый формат и новый опыт для нашего региона и сферы дополнительного образования. Мы постарались сделать мероприятие максимально насыщенным, чтобы каждый участник ушел с реальными практическими рекомендациями для своей творческой работы, чтобы полученные знания вдохновили педагогов на поиск идей и новые постановки для своих коллективов. Педагог дополнительного образования — это „первое касание“ ребенка с искусством и творчеством. От педагога зависит очень многое: выявят ли талант, как он будет развиваться и каким амбициям будет следовать ребенок на своем творческом пути, потеряет ли интерес или вдохновится и дойдет до выступлений на большой сцене», — говорит директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

В Челябинске ждут экспертов по таким направлениям, как вокально-музыкальное искусство, хореографическое искусство, актерское мастерство, художественное творчество, психологическое сопровождение в творческом воспитании детей.

Среди спикеров и экспертов форума заявлены: заслуженный художник РФ Сергей Сиренко; преподаватель эстрадно-джазового вокала певица Светлана Коротеева; коллектив педагогов и профессоров Международной творческой школы Культурного центра Елены Образцовой с авторской программой; ведущий фониатр Мариинского театра Николай Швалев; театральный педагог актерской школы при Фонде Ролана Быкова Петр Попов; экс-солист Государственного академического хореографического ансамбля «Березка», заслуженный артист России Владимир Борисов и актер театра и кино, режиссер Андрей Рогожин, а также другие специалисты.

Гости форума проведут не менее 30 встреч и мастер-классов по таким предметам, как «Развитие творческих способностей детей: новые форматы», «Проблемы педагогического выгорания в творческих коллективах», «Повышение мотивации детей в занятиях искусством и творчеством».

Проект получил высокую оценку Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и софинансирование гранта губернатора Челябинской области. Регистрация открыта на сайтах forumchel.ru и форумпедагогов.рф. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

По вопросам регистрации и проживания для педагогов из других городов следует обращаться к организаторам в благотворительный фонд «Андрюша».