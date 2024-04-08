В Челябинске началась подготовка ко Дню Победы

До праздника остался ровно месяц

Мероприятия по подготовке к 9 Мая стартовали в областной столице. Заняться разработкой афиши праздника поручила мэр Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 8 апреля.

«Практически месяц остался, поэтому возьмите на личный контроль все мероприятия, которые будут посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — назначила Наталья Котова ответственным заместителя по социальному развитию Сергея Авдеева.

На контроль администрации города будут взяты все организационные моменты, в том числе обеспечение охранных мероприятий, подготовка памятников и разработка афиши Дня Победы.