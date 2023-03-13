В Челябинске началась подготовка к открытию летних кафе

Глава города запросила список будущих уличных общепитов

Если нынешняя весна будет достаточно теплой, то в Челябинске уже в мае появятся первые летние залы кафе и ресторанов. Об этом стало известно во время аппаратного совещания в городской администрации в понедельник, 13 марта. Вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов доложил, что городские структуры провели работу с владельцами летников. Им предстоит своевременно оформить договоры на работу этих помещений в грядущем сезоне и подать полный пакет документов.

«После субботников, если будет теплая погода, можно их размещать на прилегающих территориях. Проводите эту работу, а потом покажите список. Посмотрим, каким образом будем их оформлять», — поручила в ответ на этот доклад глава Челябинска Наталья Котова.

Весенние субботники в этом году продлятся в Челябинской области две с лишним недели, с 17 апреля по 5 мая. Власти региона рекомендовали наводить порядок всем учреждениям и организациям, причем с привлечением населения. За работой по очищению территорий от мусора, скопившегося за зиму, будет следить областной штаб, возглавляемый региональным министром строительства и инфраструктуры.