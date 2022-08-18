В Челябинске начала работу выставка «Агро-2022»

Свои экспозиции представляют более 200 фермеров Южного Урала

В Челябинске начала работу Универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2022». Официальное открытие мероприятия еще впереди, но фермеры Челябинской области уже развернули свои стенды и палатки перед ледовой ареной «Трактор». Кто-то уже встречает первых покупателей, а кто-то еще наводит лоск на прилавках, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Свою продукцию презентуют аграрии из Брединского, Чесменского, Аргаяшского, Чебаркульского, Уйского, Сосновского, Красноармейского, Увельского районов, Верхнеуральска и других территорий. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин признается: участников на этой выставке больше, чем на предыдущей. Похвалиться плодами своего труда приехали порядка 200 представителей агрокомплекса Южного Урала.

«Сегодня все производители показывают свои новинки, мы насчитали уже более 40 инновационных продуктов, которые только-только выходят на рынок. В этом году мы налаживаем сотрудничество с Китаем. Было заключено соответствующее соглашение с нашим аграрным университетом. Мы надеемся, что ученые тоже найдут точки соприкосновения, обмена опытом, и это привлечет какие-то новые технологии в агросектор Челябинской области», — поделился Алексей Кобылин с нашим корреспондентом.

Начинается выставка с отрасли животноводства: в Челябинск на показ приехали козы, ослы, лошади и коровы из разных уголков Южного Урала. К примеру, Юрий Саблин из Карталинского района привез в Челябинск герефордов — коров и бычков из британского графства Херефордшир, которых выращивают на мясо. На выходе фермеры через два-три года получают деликатесную мраморную говядину.

«У нас в совхозе 2,2 тысячи — маточное поголовье, 4,5 тысячи — всего поголовье скота. Реализуем мы как молодняк — бычков, так и крупных по всей стране и за рубеж. Также продаем мясо, у нас есть свой цех, распространяем по Челябинску и Челябинской области», — рассказывает Юрий.

Семена, настойки из трав, натуральное мыло, колбасы, мясо и рыба, фрукты и овощи, выпечка, мед и продукты пчеловодства сменяются предметами рукоделия, плетеными корзинами, игрушками и даже... тракторами.

«Сегодня мы представляем две эксклюзивные модели: первый — это радиоуправляемый мини-трактор, делает наш челябинский „Кванториум“. Ребята разработали трактор и представляют его сегодня на московской выставке „Армия-2022“. Вот такой же, как мы сюда привезли сегодня, только в зеленом цвете», — рассказывает замдиректора ООО «Трактор» Дмитрий Дубровин.

Вторая машина, представленная предприятием на выставке в Челябинске, — разработка чувашского университета. Трактор полностью роботизирован, т. е. для управления им в кабине не нужен человек. Техника подчиняется пульту. Этот вид трактора приспособлен для работы в опасных условиях, в том числе при ликвидации лесных пожаров, разминировании, в условиях повышенной радиации.

Гости «Агро-2022» получат на выставке не только гастрономическое удовольствие, здесь можно добыть и полезные консультации. К примеру, у стенда проекта «Дом идей» расскажут, как построить и отремонтировать дом самостоятельно.

«Рассказываем о технологиях, о строительстве, о том, как построить дом. Мы сами не строим, мы только рассказываем, вот уже 15 лет. Мы рассматриваем все этапы строительства, от фундамента до крыши, потому что везде есть свои нюансы», — рассказывает консультант проекта Елена.

Кондитеры и пекари, животноводы и хлебопеки, трактористы и коневоды — выставка «Агро-2022» действительно поражает размахом. Фермеры пробудут в Челябинске три дня, поэтому посетить парад сельхозпроизводителей могут все желающие.

Буквально через несколько минут на площади перед «Трактором» начнется торжественное открытие выставки «Агро-2022».

Авторы: Анна Титова, Ольга Ботнарь