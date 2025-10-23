В Челябинске начала работу 18‑я специализированная выставка «Абитуриент»

Она продлится два дня

Масштабное профориентационное событие собрало в Челябинске сотни южноуральских школьников, чтобы помочь им определиться с выбором будущего пути. В течение двух дней будущих студентов ждут увлекательные мастер-классы, профориентационные тестирования и живые диалоги с представителями вузов, колледжей и ведущих предприятий.

«И мероприятия, подобные сегодняшнему, позволяют нам смотреть в будущее, подготавливать себе достойную смену»,

— подчеркнул он.

Как отметил первый зампред комитета Заксобрания Челябинской области по социальной политике, участник кадровой программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков, нынешние рынки требуют высококвалифицированных кадров.





По словам организаторов выставки, сегодняшние школьники подходят к выбору профессии осознанно. Они понимают, что образование — это не «галочка», а реальный капитал, с которым они пойдут по жизни.





«Советую выбирать вузы Челябинской области, потому что нам очень важно, чтобы ребята здесь росли и добивались успеха. А мы могли бы поддерживать их в реализации не только образовательных, но и личных успехов. Это все возможно у нас в Челябинской области, и мы прикладываем к этому большие усилия», — отметил министр молодежи Юрий Болдырев.





Особый акцент сделан на военно-патриотическом воспитании школьников — на выставку приехали представители военных вузов из Санкт-Петербурга, Севастополя и Казани.





Выставка проходит 23 и 24 октября в легкоатлетическом манеже УралГУФК с 9:00 до 17:00.