В Челябинске начала работать бесплатная IT-школа

До середины сентября на курсы набирают учеников

В микрорайоне Чурилово открылся первый в Челябинске IT-куб. Это площадка дополнительного образования для школьников, здесь дети смогут бесплатно изучать языки программирования, VR/AR-приложения и попробовать себя в мобильной разработке.



IT-куб открыли на базе школы № 116 в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование».



Центр занимает пять учебных аудиторий, оснащенных современным оборудованием: роботами, компьютерами и другой техникой. На реализацию проекта направлено 28 миллионов рублей из федерального и городского бюджетов.

На открытие побывала мэр города Наталья Котова. Глава Челябинска заявила, что в следующем году подобные площадки могут появиться и в других районах города.



«Для нас это только начало пути. Мы рассчитываем, что этот национальный проект продолжит развитие в городе и в следующем году. Сегодня у нас есть потребность в квалифицированных специалистах, и надеемся, что дети, которые будут получать здесь дополнительные знания, будут подготовлены для дальнейшего обучения в вузах и останутся работать в Челябинске на благо нашего любимого города», — прокомментировала Наталья Котова.

В центре будут проходить занятия для детей от 7 до 18 лет по шести направлениям: программирование на языке Python, разработка VR/AR-приложений, программирование роботов, мобильная разработка, системное администрирование.

В IT-кубе может обучаться 400 детей. До середины сентября на курсы набирают учеников, все вопросы о записи лучше задать по телефону 8 (351) 218-11-16.