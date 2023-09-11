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Каршеринг Cars7 функционирует в 14 городах: Новосибирск, Барнаул, Томск, Тюмень, Красноярск, Волгоград, Краснодар, Иркутск, Владивосток, Сочи, Хабаровск, Уфа, Челябинск и Казань.
Сервис входит в топ-5 каршерингов по мнению Роскачества.
В Челябинске уже в сентябре автопарк будет состоять из 15 разных моделей автомобилей. Среди них будут автомобили с оклейкой и без неё. Можно будет ездить по городу и за город. Сегодня уже ездят Omoda C5, CS35 и TIGGO 4 PRO.
Стоимость поездки регулируется с помощью конструктора пакетов: вы сами выбираете, сколько нужно километров и часов на поездку. Если у вас запланирована короткая поездка, то она будет стоить от 8 руб./мин.
Компания полностью берет на себя обслуживание автомобилей и оплату топлива. Если вам понадобится заправка во время аренды, то можно заправиться на любой АЗС. Также на время поездки можно подключить КАСКО.
Чтобы пройти регистрацию, необходимы: стаж вождения 2 года категории В; российские гражданство, водительское удостоверение, постоянная прописка; возраст от 21 года.
Качайте приложение «Каршеринг Cars7», чтобы быть одним из первых! Подарок на первую поездку: 150 бонусов по промокоду SUMQ3. Введите его в разделе «Оплата» до 15 сентября!
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