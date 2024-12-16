В Челябинске начал работу автобусный маршрут № 24

Он связывает Металлургический район и северо-западную часть Челябинска

«Выпал снег, и появился новый автобусный маршрут. Видимо, Дед Мороз постарался. Теперь мои друзья смогут быстрее добраться в ЖК „Ньютон“», — поделилась жительница Челябинска Татьяна Жарова.

Появление новых маршрутов уже в этом году, в том числе № 24, анонсировал на прямой линии губернатор Алексей Текслер. В жилом комплексе «Ньютон» автобус увидели уже 13 декабря.

«24 маршрут с ЧМК по Комсомольскому проспекту идет как 9 маршрут. А потом идет вниз до образовательного центра № 4 и вверх до Родионова, она же конечная. Отличная новость для тех, кто не за рулем. А я просто переполнена самыми радостными чувствами»,— пишет челябинка.

Челябинск ждет до конца года поставки 62 автобусов. На 24‑м маршруте будут работать порядка 20 единиц большого класса.