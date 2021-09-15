В Челябинске наблюдаются пробки в восемь баллов

Затруднено движение транспорта в центре города и на выезде к плотине на Шершнях

В Челябинске вечер среды, 15 сентября, для многих водителей обернулся ожиданием в пробках. Скопления машин на дорогах города сервис «Яндекс. пробки» определил в восемь баллов. Крупные заторы наблюдаются в центре и на выезде к плотине на Шершнях. Также челябинцы заметили резкое повышение цен на услуги такси.

Большая пробка вновь возникла на проспекте Ленина по направлению от Меридиана до Свердловского проспекта. Улица Свободы «покраснела» от развязки с Труда до Тимирязева. В центр и на Северо-Запад стоят улицы от Курчатова и Энгельса к Труда, Свердловский проспект — от пересечения с улицей Воровского и до Труда, улица Цвиллинга — от проспекта Ленина и также до Труда. Соответственно «покраснела» и сама улица Труда — от развязки с улицей Свободы до улицы Кирова. По улице Братьев Кашириных затруднено движение на развязке с Труда до Кирова. Затруднено движение машин по улицам Худякова и Лесопарковой к Челябинскому бору и плотине на Шершнях, а также «стоят» улицы Доватора, Блюхера, Курчатова по направлению к плотине.

Кроме того челябинцы заметили резкое повышение цен на услуги такси. Еще утром маршрут от пересечения улицы Володарского и проспекта Ленина до перекрестка Цвиллинга и Труда стоил всего 71 рубль. К 18.30 эта же поездка обойдется в 250-350 рублей.