В Челябинске на занятиях в «Курчатов Центре» школьникам помогают выбрать будущую профессию

Все лето для южноуральских подростков проводят образовательные интенсивы по различным направлениям: от живописи до медицины

На Южном Урале ведется работа по индивидуальному развитию детей. Этим летом «Курчатов Центр» открыл летние смены по различным направлениям для одаренных школьников. В конце июня ребята в возрасте 13—16 лет погрузились в азы медицины: узнали много нового о бактериях, вирусах и постановке диагнозов. В августе стартует смена для экологов, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Челябинской области.

Для юных экологов лекции и практики подготовили преподаватели экологического факультета Челябинского государственного университета. Эксперты расскажут школьникам о главных экологических закономерностях, разнообразии отношений и сохранении растительного и животного мира, качестве воды, а также международных соглашениях в области окружающей среды.

«Интенсивное погружение в образовательную среду, общение с такими же высоко мотивированными детьми даст возможность каждому ребенку выбрать уникальную профессиональную траекторию, на которой он сможет реализовать свои таланты и способности», — отметила руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.

«Курчатов центр» работает по модели «Сириуса». Главная цель проекта — выявить талантливую молодежь. По словам руководителя «Сириуса» Елены Шмелевой, в центре всего — ребенок и его способности.

«Стабильное технологическое развитие экономики региона закладывается еще в школах. Именно за школьными партами дети принимают решение о том, кем они станут и где они будут востребованы. Драйвером развития образования в регионах должны стать крупный бизнес и градообразующие предприятия. Это не только повысило бы уровень подготовки детей, но и гарантировало бы им востребованную специальность», — прокомментировала руководитель «Сириуса» и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Добавим, на сайте ОНФ ведут сбор инициатив и идей по развитию системы образования для включения в народную программу. Например, руководитель «Сириуса» предложила внедрить программу повышения квалификации педагогов, а также сделать доступными учебные материалы в интернете, в том числе — рабочие тетради для школьников.