В Челябинске на вывоз мусора с проблемных площадок вывели семь дополнительных машин

Предстоящей ночью мусоровозы будут в первую очередь объезжать площадки, к которым ранее не могли подъехать

Сегодня, 30 декабря, днем в нескольких районах Челябинска расчистили пути от снега к более чем 500 мусорным площадкам, и предстоящей ночью мусоровозы будут объезжать их в приоритетном порядке и освобождать от отходов. Кроме того, регоператор вывел семь дополнительных машин, которые направят в места, где сложно выкатить контейнеры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Помогать вывозить мусор с контейнерных площадок предстоящей ночью также будут четыре грейфера — спецмашины с грузозахватным оборудованием. Они в сопровождении представителей администрации объедут самые проблемные площадки в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Центральном районах.

Автомобилистов просят убирать свои машины и не блокировать подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам.